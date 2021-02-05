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رياضة

نتائج الجولة 22 بدوري عمومي سيدات اليد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:22 م
صدى البلد
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محمد سمير
انتهت اليوم الجمعة، الجولة الثانية والعشرين من دوري العمومي لسيدات كرة اليد للموسم الحالي 2020 - 2021.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

فوز الشمس على مدينة نصر بنتيجة 37 - 17، فوز أصحاب الجياد على هليوبوليس بنتيجة 22 - 20، فوز هليوليدو على منوف الرياضي بنتيجة 22 - 15، فوز الأهلي على 6 أكتوبر بنتيجة 38 - 24، فوز سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 22 - 12، فوز الزمالك على المعادي بنتيجة 35 - 25، فوز تشامبيون الرحاب على حلوان العام بنتيجة 25 - 16، فيما تعادل الطيران مع سموحه بنتيجة 28/28.

جدير بالذكر أن نادي الشمس هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع الأهلي.
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