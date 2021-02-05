نداء عاجل من الكويت لرعاياها بالمنطقة الغربية في السعودية

وجهت القنصلية الكويتية في جدة نداءً عاجلا لرعاياها في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية بضرورة التواصل معها وتسجيل أسمائهم وأرقام التواصل الخاصة بهم.





وأشارت القنصلية في بيان صحفي لها اليوم إلى أن ذلك النداء يأتي نظرا لما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابات ومعدلات العدوى بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت للحد من ذلك الانتشار ومنها تقليص أعداد القادمين إلى الكويت.





وحددت القنصلية أرقام التواصل معها من خلال الارقام التالية: رقم القنصلية 00966126597999 رقم طوارئ القنصلية 00966535571133.



