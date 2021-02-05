8 فوائد لتناول الزبادي مع الثوم

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وصفة الزبادي بالثوم.





وقال: يفرم فص واحد من الثوم مع كُوب زبادى ويمكنك إضافة عصير نصف ليمونة ويترك بالثلاجة نصف ساعة، ويؤكل بعد الإفطار أو بعد العشاء لمدة شهر كامل متواصل.





وأوضح أن له فوائد منها:









1- يعطي الجسم قوة و يمنح العظام صلابة والمفاصل مرونة.





2- يقوي جهاز المناعة جدًا ويحارب الفيروسات.

3- يقضي على الديدان والبكتيريا المعوية.

4- يعالج التهابات البروستاتا وتضخمها.

5- يقضي على التهابات اللوز والغدد.

6- يقى من الانفلونزا قبل حصولها ويعالجها اذا حصلت.

7- يخفض الضغط المرتفع و ينظف الشرايين من الدهون.