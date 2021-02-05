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عبد المنعم سعيد: الأولوية عند بايدن هى توحيد الحزب الأطلنطى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:29 م
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
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شيرين عادل
قال الدكتور عبد المنعم سعيد ، عضو مجلس الشيوخ، إن الأولوية الأولى عند الرئيس الأمريكى جو بايدن هو توحيد الحزب الأطلنطى والتحالف الغربى حتى يكون دافعا فى قطار التنمية وحقوق الإنسان.


أوضح " سعيد " ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن الرئيس الأمريكى وجه بعض الرسائل المحددة حول حرب اليمن بأن أمريكا لم تساعد الآن فى أى شئ له طبيعة هجومية ضد اليمن .


وأشار إلى أن أمريكا سوف تساعد المملكة العربية السعودية أيضا فى الدفاع عن نفسها فى مواجهة أى عدوان خارجى لافتأ إلى أن أمريكا تناقض نفسها فى هذا الأمر خاصة أن العدوان الخارجى يأتى من إيران ، أو الحوثيين من اليمن .

ولفت إلى أن الصورة الحالية فى أمريكا تعكس صورة مختلطة ولا تعكس الواقع الاقليمى الحالى ، مشيرأ إلى أن بايدن صرح مؤخرأ أنه لا يرى أى أزمة فى العودة مجددأ للاتفاق النووى الايرانى وكان الرد الإيرانى أنها ترى أن الجانب الأمريكى هى التى لم تستكمل المفاوضات وقتتذ وغادرت .



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