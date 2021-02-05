محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل ندوة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفاصيل ندوة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، و الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





وقال فودة في تصريحات لبرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائيه اكسترا نيوز تقديم رانيا هاشم، أن فاعليات الندوة انطلقت اليوم وتم خلالها إلقاء عدد من المحاضرات.



وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن غدا سيتم استكمال ندوة " الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" بعدد من المحاضرات،ثم يتم منح شهادة حضور الندوة لجميع المشاركين في ختام الدورة يوم السبت.



وأشار اللواء خالد فودة إلى أنه تم تطوير مسجد السلام بشرم الشيخ وتم افتتاحه اليوم بحضور وزير الاوقاف.