لن أترك سلاحي قط.. أحمد التهامي يمارس تدريبات رياضية شاقة

شارك الفنان أحمد التهامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهر أحمد التهامي مستعرضا عضلاته بتمارين رياضية شاقة في الجيم نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.









وعلق التهامي قائلًا "مهما كان المشوار صعب وطويل لن أترك سلاحي قط 👇😍💪

لا تراجع ولا أستسلام🔥".









وشارك التهامي في فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.













تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.







