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ديني

استقبال حافل لقافلة الأوقاف المصرية بولاية شمال كردفان

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:35 م
استقبال حافل لقافلة
استقبال حافل لقافلة الأوقاف المصرية بولاية شمال كردفان
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محمود ضاحي
وصلت  اليوم الجمعة  قافلة الأوقاف المصرية الدعوية المتوجهة إلى ولاية شمال كردفان السودانية ، وذلك في إطار استكمال فعاليات القافلة الدعوية ، لتجوب ولايات شمال كردفان ، وتضم القافلة من الجانب السوداني  عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم ،  والزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري ، والشيخ محمد عبد الرحمن نائب رئيس جمعية القرآن الكريم بولاية النيل الأبيض ، والدكتورة أسماء الشنقيطي رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة ، والواعظة منال حسن التني داعية بجمعية القرآن الكريم بولاية الخرطوم.


ومن الجانب المصري الدكتور عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، والشيخ محمد رجب عبد الدايم إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ ، والواعظة عبير أنور ، والواعظة دينا الجدامي ، وعدد من الدعاة السودانيين المرافقين للقافلة.

وكان في استقبال القافلة الدعوية المشتركة محمد حامد مدير الشئون الدينية بولاية شمال كردفان ، و محمد مرغني رئيس المجلس الصوفي بالولاية ، و محمد آدم مرشد هيئة شئون الأنصار ، وجمع من الدعاة السودانيين في الولاية.

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