استقبال حافل لقافلة الأوقاف المصرية بولاية شمال كردفان

وصلت اليوم الجمعة قافلة الأوقاف المصرية الدعوية المتوجهة إلى ولاية شمال كردفان السودانية ، وذلك في إطار استكمال فعاليات القافلة الدعوية ، لتجوب ولايات شمال كردفان ، وتضم القافلة من الجانب السوداني عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم ، والزبير محمد علي مدير مركز التحصين الفكري ، والشيخ محمد عبد الرحمن نائب رئيس جمعية القرآن الكريم بولاية النيل الأبيض ، والدكتورة أسماء الشنقيطي رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للدعوة ، والواعظة منال حسن التني داعية بجمعية القرآن الكريم بولاية الخرطوم.









ومن الجانب المصري الدكتور عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، والشيخ محمد رجب عبد الدايم إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ ، والواعظة عبير أنور ، والواعظة دينا الجدامي ، وعدد من الدعاة السودانيين المرافقين للقافلة.





وكان في استقبال القافلة الدعوية المشتركة محمد حامد مدير الشئون الدينية بولاية شمال كردفان ، و محمد مرغني رئيس المجلس الصوفي بالولاية ، و محمد آدم مرشد هيئة شئون الأنصار ، وجمع من الدعاة السودانيين في الولاية.



