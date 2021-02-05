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فن

علا رشدى تنعى الفنان عزت العلايلى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:32 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعت الفنانة علا رشدى الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.

ونشرت علا رشدى عبر حسابها بموقع انستجرام صوة له وعلقت قائلة "  البقاء لله وحده. الفنان القدير عزت العلايلي في ذمة الله.
الله يرحمه و يحسّن اليه ". 



وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».







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