علا رشدى تنعى الفنان عزت العلايلى

نعت الفنانة علا رشدى الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.
ونشرت علا رشدى عبر حسابها بموقع انستجرام صوة له وعلقت قائلة " البقاء لله وحده. الفنان القدير عزت العلايلي في ذمة الله.
الله يرحمه و يحسّن اليه ".
وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.
وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».