لطيفة: الفن العربي سيفتقد عزت العلايلي

ونشرت لطيفة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة: "من اول يوم جيت فيه مصر كنت اول من سمع صوتي في بيت الاستاذ بليغ حمدي ومن يومها وانت متابعني ومشجعني وبتسندني وكنت بفرح في اي حفلة باخد فيها جايزة الاقيك جنبي ودايما بتقوللي مش قولتلك ❤️ سوف افتقدك يا فنان يا عظيم انت فنان محترم انت قيمة فنية وفكرية وادبية وانسانية انا شخصيا سأفتقدها في حياتي وكل الفن العربي سيفتقدك الف رحمة ونور على روحك عزت العلايلي ".





وكان محمود العلايلي نجل الفنان القدير عزت العلايلي أعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.





وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.







وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».







وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية.