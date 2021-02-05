ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لطيفة: الفن العربي سيفتقد عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:39 م
عزت العلايلى ولطيفة
عزت العلايلى ولطيفة
Advertisements
محمد بدران

نعت المطربة لطيفة الفنان عزت العلايلي الذي وافته المنية اليوم الجمعة.


ونشرت لطيفة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة: "من اول يوم جيت فيه مصر كنت اول من سمع صوتي في بيت الاستاذ بليغ حمدي ومن يومها وانت متابعني ومشجعني وبتسندني وكنت بفرح في اي حفلة باخد فيها جايزة الاقيك جنبي ودايما بتقوللي مش قولتلك ❤️ سوف افتقدك يا فنان يا عظيم انت فنان محترم انت قيمة فنية وفكرية وادبية وانسانية انا شخصيا سأفتقدها في حياتي وكل الفن العربي سيفتقدك الف رحمة ونور على روحك عزت العلايلي".


وكان محمود العلايلي نجل الفنان القدير عزت العلايلي أعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.


وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».


وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي  قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليلى علوي: رحمة الله على عزت العلايلي

الكبير المحترم.. أنغام تنعي الفنان عزت العلايلي

ربنا يرحمه ويغفر له .. سليمان عيد يودع عزت العلايلي

ربنا يرحمك يا أستاذ.. ميرهان حسين تنعى الفنان عزت العلايلي

فيفي عبده تبكي رحيل عزت العلايلي

أفتخر بمعرفتك.. سلاف فواخرجي تنعى الفنان عزت العلايلى

ترشيحاتنا

تصريحات محبطة من فريق "الصحة العالمية" في ووهان عن منشأ كورونا

العثور على شاب مصري مشنوقا في الكويت

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

رحيل عزت العلايلي.. نجله يرد على وفاته بـ كورونا وآخر لحظات حياته

مصر ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

تحرك عاجل من الشرطة السعودية تجاه شخص أساء للإسلام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحمر شفاه فاقع.. نسرين أمين تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد معاناته من ضيق التنفس.. مريض يكتشف ابتلاعه سماعة أذن أثناء نومه

تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور