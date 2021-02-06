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محافظات

اليوم..فتح كوبرى سمنود بين الدقهلية والغربية بعد إغلاقه 20 يوما

السبت 06/فبراير/2021 - 04:00 ص
كوبري سمنود
كوبري سمنود
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همت الحسينى
أعلن مجلس مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، برئاسة رحاب المزين رئيسة المجلس، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بكوبرى سمنود الواصل بين محافظتى الدقهلية والغربية بعد انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة.

وأشارت إلى أنه سوف يتم افتتاح الكوبرى اليوم الساعة الحادية عشر صباحا، وتعود حركة التنقل إلى طبيعتها بين المحافظتين بعد إغلاق استمر 20 يوما لأعمال الصيانة لجسم الكوبرى.

يذكر أن تم غلق كوبرى سمنود الواصل بين محافظتى الدقهلية والغربية للصيانة، وقد ذكرت المحافظة، أن أعمال الصيانة قد بدأت من 16 يناير، وتم التنسيق بين مديرية أمن الغربية، ومديرية أمن الدقهلية، والمرور فى المحافظتين، وتم وضع خطة بديلة للطرق المؤدية للمحافظتين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة .
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