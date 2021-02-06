اليوم..فتح كوبرى سمنود بين الدقهلية والغربية بعد إغلاقه 20 يوما

أعلن مجلس مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، برئاسة رحاب المزين رئيسة المجلس، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بكوبرى سمنود الواصل بين محافظتى الدقهلية والغربية بعد انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة.





وأشارت إلى أنه سوف يتم افتتاح الكوبرى اليوم الساعة الحادية عشر صباحا، وتعود حركة التنقل إلى طبيعتها بين المحافظتين بعد إغلاق استمر 20 يوما لأعمال الصيانة لجسم الكوبرى.



