بـ اطلالة جديدة.. لقاء الخميسى تتألق فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات وحشتينا - مشاء الله قمر - المتألقة

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.



