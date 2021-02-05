ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ اطلالة جديدة.. لقاء الخميسى تتألق فى أحدث ظهور

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:27 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع  التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات وحشتينا - مشاء الله قمر - المتألقة 


وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ إطلالة جديدة .. لقاء الخميسي تبهر جمهورها في أحدث ظهور

لقاء الخميسي تشارك متابعيها بـ صورة لها مع زوجها.. شاهد

شاهد .. لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف وابنهما أدهم

بالأسود.. لقاء الخميسي تتألق على السجادة الحمراء

شاهد.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها بإطلالة من روما

لقاء الخميسي تشارك متابعيها بصورة لها .. والجمهور: إنتي حلوة في كل حالاتك

ترشيحاتنا

فريق بدوري القسم الرابع يحقق إنجازا فريدا فى كأس مصر لأول مرة

مدرب الأهلي السابق: الفريق غير جيد جماعيا..ويمكنه المنافسة على الهبوط بالبوندسليجا

بعد ظهور إصابات جديدة به.. هل دق فيروس نيباه ناقوس الخطر لجائحة جديدة؟

تحذير عاجل من السفارة القطرية في الكويت لمواطنيها

المعاشات وفواتير الكهرباء أبرزها.. مفاجأت الحكومة للمواطنين أمام البرلمان في الأسبوع الثالث من المواجهة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زبدة الفول السوداني؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحمر شفاه فاقع.. نسرين أمين تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد معاناته من ضيق التنفس.. مريض يكتشف ابتلاعه سماعة أذن أثناء نومه

تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور