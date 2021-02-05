الحبس 6 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف دينار.. الداخلية الكويتية تصدر تحذيرا شديد اللهجة بشان كورونا

اصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرا شديد اللهجة للجميع، حيث شددت علي ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ، وعدم التجمعات أو الاحتفال بالاعياد الوطنية.





كما شددت الوزارة الكويتية ، في بيان لها منذ قليل ، علي ضرورة عدم اقامة حفلات ، بما فيها الأعراس ، سواء في اماكن عامة او خاصة.





ووجهت الداخلية الكويتية الجميع بضرورة منع الاستقبالات في الديوانيات الخاصة.





وقالت الوزارة بيانها قائلة: من يخالف ذلك سيتعرض للحبس مدة لاتتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.





وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاشتراطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتطبيق كافة قرارات وتعليمات السلطات الصحية.



