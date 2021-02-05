آمنة نصير: أحاديث ختان الإناث ضعيفة

كشفت الدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي لختان الإناث.





وقالت نصير خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، إن جميع الأحاديث التي تضمنت ختان الإناث، ومنها "الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء" و"حفي ولا تجيري"، وغيرها أحاديث ضعيفة.





وأشارت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر إلي أنها تشعر بأسي شديد لكون قضية ختان الإناث موجودة في بعض البيوت المصرية.





وأوضحت:" الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول إذا التقى الختانان وجب الغسل ليس دليل على جواز الختان، بل هو كما جرت العادة في اللغة العربية في بعض المتشابهات مثل "الأبيضين" عن السكر والملح، و"الأصفرين" عن الذهب والزعفران و"الأسودين التمر والماء و"الأصغران" يطلق على القلب واللسان وغيرهما من المثنيات.





وأردفت:" لا أفهم لماذا توجد عادة ختان الإناث علي الرغم من عدم وجودها أيام النبي صلي الله عليه وسلم، فهي كارثة مجتمعة".