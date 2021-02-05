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مفتي الديار المصرية: استثمار الأموال يكون من خلال منظومة الدولة وقوانينها .. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:51 م
مفتي الديار المصرية
مفتي الديار المصرية
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محمود محسن
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن استثمار الأموال يجب أن يكون آمنا في ظل قوانين منظمة، مؤكدا أنه كلما كان الاستثمار  فى منظومة الدولة كان الاستثمار آمنا ومضمونا.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن  البنوك والمؤسسات المالية لها شخصيات اعتبارية. 

وتابع مفتي الديار المصرية، أنه لا ربا في إيداع الأموال بالبنوك، مؤكدا أن البنوك تدير الأموال للاستثمار نائبا عن الأشخاص، مؤكدا أن استثمار الأموال يجب أن يكون من خلال منظومة الدولة وقوانينها.


وأوضح علام أن الأخلاق تكون جزءا لا يتجزأ من أحكام المعاملات المالية، مشيرا إلى أن  كثرة القضايا فى المحاكم نتيجة ابتعاد الجانب الأخلاقي عن المعاملات المالية.
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