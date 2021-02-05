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برلمان

برلماني: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.1 مليار دولار إنجاز جديد لـ السيسي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:53 م
النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن
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القسم السياسي
أكد أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لـ 40.1 مليار دولار بنهاية يناير 2021 إنجاز مالي ونجاح اقتصادي جديد، يضاف إلى سجل إنجازات الرئيس السيسي.


وأشار محسن في تصريحات له اليوم، إلى أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الى نحو 40.1 مليار دولار يؤمن احتياجات مصر لنحو 8 أشهر، موضحا ان مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، وبإجمالى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار في العام، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى، يغطى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية والاستراتيجية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ إنه رغم الإنفاق الهائل من جانب الدولة المصرية على مشاريع البنية التحتية وتطوير الوطن والقيام بعملية تنمية شاملة في مختلف أرجاء البلاد، مشير إلى أن مصر استطاعت النهوض بحجم الاحتياطيات الأجنبية وتوفير حجم احتياطي ضخم وآمن لمختلف الظروف.

وأكد محسن  أن قيادة السيسي تثبت يوما بعد آخر، إنها قيادة ناجحة سياسيا واقتصاديا وعلى مخالف المجالات، قائلا: الرئيس السيسي عوض الوطن عن سنوات كثيرة من الإهمال.
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