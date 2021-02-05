ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يورفارم المقدوني يعلن تعاقده مع حارس منتخب مصر لليد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أعلن نادي يورفارم المقدوني أحد أعرق الأندية الأوروبية لكرة اليد التعاقد رسميا مع حارس مرمي منتخب مصر كريم هنداوي الشهير ب"كاتونجا".

وأنهى "هنداوي" إجراءات التعاقد قبل أيام قليلة من بطولة العالم التي أقيمت في مصر في الفترة من 13 يناير وحتي 31 من الشهر نفسه والتي انتهت بتتويج الدنمارك بطلًا للبطولة.

وشهدت البطولة تألقا كبيرًا  ل"كاتونجا" حيث قدم مستوى رائعا في البطولة أبرزها مباراة السويد والدنمارك التي زاد فيها هنداوي عن عرينه ببسالة تذكر وساهم في إحراز المنتخب المصري للمركز السابع بعد الخسارة  برميات الجزاء من الدنمارك في ربع النهائي.

ويستهل هنداوي مسيرته الاحترافية بعد تألقه على المستوى المحلي والدولي حيث أن هنداوي يعتبر من اللاعبين الذين لعبوا  بقميص القطبين الأهلى والزمالك.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة يؤكد على فوائد الزنك في علاج كورونا

بملابس لافتة.. زوجة زيدان برفقته من الاهرامات

بعد فستانها الأخير.. إطلالات لـ ميريهان حسين تستفز جمهورها