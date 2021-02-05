ببطن مكشوف.. ابنة الحضرى تثير الجدل بأنوثتها من حفل عيد ميلادها

نشرت شهد ابنة

عصام الحضرى

حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة من حفل عيد ميلادها برفقة والدتها ووالدها ومجموعه من الأصدقاء.





وظهرت شهد الحضرى بإطلالة جريئة ومثيرة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية بنطلون ابيض وتوب باللون البرتقالى هاف ستومك مكشوف البطن والصدر.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.



