لبلبة: عزت العلايلي كان فنانا عظيما وإنسانا على خلق

عبرت الفنانة لبلبة ، عن عميق حزنها لوفاة الفنان الراحل عزت العلايلي، مؤكدة أن الفنان الراحل كان شخصا مهذبا ورائعا على المستوى الإنساني.





وقالت لبلبة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، إننا في حاجة لتقدير الفنان الراحل عزت العلايلي، كإنسان وفنان، مضيفة أنه فنان عظيم وإنسان على خلق وراقي ولا تصدر منه كلمة سيئة ، وأحبه كثيرا وأقدره.









وأضافت الفنانة لبلبة، أنه :"شخص لا يمكن أن ننساه ، واتخضيت لما سمعت خبر وفاته، ولم أصدق الأمر ، بل شعرت بصدمة كبيرة، ولكنه موجود دايما في قلوبنا".







