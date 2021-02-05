تحرير 65 محضر عدم ارتداء كمامة بالأقصر

شنت الأجهزة الأمنية بجنوب الأقصر، حملة مكبرة لضبط كل ما هو مخالف للقانون بالأسواق وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.





وأسفرت الحملة التى قادها الرائد طلعت صلاح رئيس وحدة المسطحات والبيئة والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز بالاشتراك مع إدارة تموين اسنا والإدارة الصحية والطب البيطرى والأمن الصناعي وجهاز شئون البيئة ومفتشي الأغذية عن تحرير ٦٥ محضر عدم ارتداء كمامة للمواطنين المستقلين لسيارات نقل الركاب.





كما أسفرت الحملة عن تحرير ١١محضر مخالفات تموينية والاتجار بالأسمدة مجهولة المصدر بإجمالي مضبوطات ٣٠٠ كيلو سماد زراعي و٣محضر عدم حمل شهادة صحية، وضبط ٢٠٠ لتر بنزين ٨٠ معدة للبيع بالسوق السوداء، و تحرير ٥ محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، و 4 محاضر ذبح خارج السلخانة.



