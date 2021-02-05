ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحرير 65 محضر عدم ارتداء كمامة بالأقصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:12 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
شنت الأجهزة الأمنية بجنوب الأقصر، حملة مكبرة لضبط كل ما هو مخالف للقانون بالأسواق وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا، يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

وأسفرت الحملة التى قادها الرائد طلعت صلاح رئيس وحدة المسطحات والبيئة والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز بالاشتراك مع إدارة تموين اسنا والإدارة الصحية والطب البيطرى والأمن الصناعي وجهاز شئون البيئة ومفتشي الأغذية عن تحرير ٦٥ محضر عدم ارتداء كمامة للمواطنين المستقلين لسيارات نقل الركاب.

كما أسفرت الحملة عن تحرير ١١محضر مخالفات تموينية والاتجار بالأسمدة مجهولة المصدر بإجمالي مضبوطات ٣٠٠  كيلو سماد زراعي و٣محضر عدم حمل شهادة صحية، وضبط ٢٠٠ لتر بنزين ٨٠ معدة للبيع بالسوق السوداء، و تحرير  ٥ محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، و 4 محاضر ذبح خارج السلخانة.

وتحرر محضر بذلك وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.
تحرير 65 محضر عدم ارتداء كمامة بالأقصر
تحرير 65 محضر عدم ارتداء كمامة بالأقصر
تحرير 65 محضر عدم ارتداء كمامة بالأقصر
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحمر شفاه فاقع.. نسرين أمين تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد معاناته من ضيق التنفس.. مريض يكتشف ابتلاعه سماعة أذن أثناء نومه

تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور