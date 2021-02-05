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فن

بـ الأبيض .. سوار النجار تبرز جمالها بإطلالة كاجوال

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:26 م
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران
نشرت الفنانة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سوار النجار، بإطلالة جذابة مرتدية تي شيرت باللون الأبيض الذى يبرز جمالها، ورفعت شعرها الأسود للخلف واعتمدت على الماكياج الناعم الذي يبرز جمالها.


دخلت سوار النجار أول تجربة في السينما من خلال فيلم "كلام جرايد" وشاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.


ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.


وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

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