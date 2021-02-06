4 ظواهر فلكية نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم

تشهد سماء القاهرة العديد من الظواهر الفلكية التي تحدث لأول مرة خلال هذا العام ، والتي نشهدها اليوم السبت الموافق 6 من شهر فبراير الجاري .





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وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن هذه الظواهر والتي يبلغ عددها اليوم أربع ظواهر .





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وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن كوكب زحل سيكون على بعد 0.39 شمالًا من مركز مركز كوكب الزهرة ، في تمام الساعة السابعة مساءا ، كما يبعد كوكب الزهرة 0.39 درجة جنوبًا عن مركز كوكب زحل في نفس الساعة .





وأضاف ، أن نجم "قب العقرب" سيكون على بعد 5.43 درجة جنوبًا عن مركز القمر ، لافتًا إلى أن كويكب "جونو" سيكون على مسافة 10.96 درجة شمالا من مركز القمر .



