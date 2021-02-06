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تعليم

4 ظواهر فلكية نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم

السبت 06/فبراير/2021 - 09:02 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
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احمد الشاهد
تشهد سماء القاهرة العديد من الظواهر الفلكية التي تحدث لأول مرة خلال هذا العام ، والتي نشهدها اليوم السبت الموافق 6 من شهر فبراير الجاري .

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وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن هذه الظواهر والتي يبلغ عددها اليوم أربع ظواهر .

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وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن كوكب زحل سيكون على بعد 0.39 شمالًا من مركز مركز كوكب الزهرة ، في تمام الساعة السابعة مساءا ، كما يبعد كوكب الزهرة 0.39 درجة جنوبًا عن مركز كوكب زحل في نفس الساعة .

وأضاف ، أن نجم "قب العقرب" سيكون على بعد 5.43 درجة  جنوبًا عن مركز القمر ، لافتًا إلى أن كويكب "جونو" سيكون على مسافة 10.96 درجة شمالا من مركز القمر .

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد كشف عن أول اقتران نشهده خلال الشهر الجاري ، والذي شهدناه يوم أمس الجمعة الموافق 5 من فبراير الجاري حيث شهدنا اقتران بين كوكبي الزهرة وزحل في سماء القاهرة قبل شروق الشمس مباشرة ، حيث تم رؤية هذا الاقتران لمدة ربع ساعة فقط ، من الساعة 6:10 إلى 6:25 صباحًا .
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