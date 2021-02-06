استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. إعلام القاهرة تنظم ورشة لتدريب الطلاب على الاختبارات

تفصلنا أيام قليلة عن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ بجميع الكليات، بعد قرار تأجيلها بعد إجازة منتصف العام؛ لذلك أعلنت إدارة كلية الاعلام بجامعة القاهرة، عن تنظيم ورشة تدريبية للطلاب؛ للتدريب على الاختبارات بمنصة black board من قبل وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية .
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وأشارت الكلية إلى أن الورشة لطلاب المستوى الأول ، وذلك يوم الأحد الموافق ٧ فبراير ٢٠٢١ في المواعيد المحددة باللينك اونلاين من خلال Zoom يرغب بالحضور تسجيل بياناته .
وهذا هو الرابط :
وسبق أن قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن الكلية مستمرة فى عقد التدريبات عبر المنصة الالكترونية ، وكذلك تنظيم الويبينارات "أونلاين"
وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني ، فطريقة تلقي الطلاب للمقررات ، وكذلك شكل الحضور ، متوقف على الظروف التي سنشهدها حينها .