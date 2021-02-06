استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. إعلام القاهرة تنظم ورشة لتدريب الطلاب على الاختبارات

تفصلنا أيام قليلة عن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ بجميع الكليات، بعد قرار تأجيلها بعد إجازة منتصف العام؛ لذلك أعلنت إدارة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، عن تنظيم ورشة تدريبية للطلاب؛ للتدريب على الاختبارات بمنصة black board من قبل وحدة التعليم الإلكتروني بالكلية . أيامالأولإجازةأعلنتالإلكتروني





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وأشارت الكلية إلى أن الورشة لطلاب المستوى الأول ، وذلك يوم الأحد الموافق ٧ فبراير ٢٠٢١ في المواعيد المحددة باللينك اونلاين من خلال Zoom يرغب بالحضور تسجيل بياناته .





وهذا هو الرابط :









وسبق أن قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن الكلية مستمرة فى عقد التدريبات عبر المنصة الالكترونية ، وكذلك تنظيم الويبينارات "أونلاين"





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه بالنسبة للفصل الدراسي الثاني ، فطريقة تلقي الطلاب للمقررات ، وكذلك شكل الحضور ، متوقف على الظروف التي سنشهدها حينها .