باست رجلى.. فنان شهير يروى تفاصيل تعرض زوجته لمضايقات خلال مرضه





وأضاف " يوسف " خلال استضافته ببرنامج القاهرة اليوم، أن زوجته تعرضت لمضايقات كثيرة خلال فترة مرضه، قائلا: "مفيش دين بيقول اننا نضايق بعض"، لافتا أن زوجته تعرضت لتعليقات جارحة على موقع التواصل الاجتماعى منها عرض العمل عليها سكرتيرة، مؤكدا أن حالته المادية ميسورة ويعيش برفقة أسرته فى "كمبوند".





وأشار إلى ان زوجته لم تصارحه مطلقا بكمية المضايقات التى تعرضت لها خلال فترة مرضه، لافتا أن زوجته قبلت قدميه خلال فترة مرضه فى المستشفى.





وأكد أن اخلاق البشر لا تقاس أبدأ بالمستوى الاجتماعى والغنى أو الفقر ولكن بطباع البشر والنفوس الطيبة الصافية .













قال الفنان جمال يوسف، إنه إستفاد من تجربه مرضه بسرطان البلعوم، لافتا أنه كان يقول لزوجته والمحيطين إنه على حافة الموت، وأن الله بعث له رسائل أثناء مرضه كانت بزيادة الرعاية به بعد ذلك.