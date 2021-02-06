تبدأ من اليوم.. قطع الكهرباء عن 17 منطقة بأسيوط لمدة 4 أيام

أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط عن قطع التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمركز البداري تبدأ من اليوم حتى الثلاثاء القادم لإجراأعمال صيانة.





وكانت الصفحة الرسمية لمركز إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط عبر صفحتها على موقع التواصل الفيس بوك أعلنت انه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء البداري سوف يتم قطع التيار الكهربائي عن مغذي الظهير الصحراوي ومغذي العتمانية لإجراء صيانة صباح اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا .





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وأشار بيان هندسة كهرباء البداري أن المناطق المتأثرة هي " قرية العتمانية وتوابعها ، نجوع المعادي وتوابعها ، عزبة الأقباط ، عزبة يوسف ، الهمامية وتوابعها.









كما أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث عن قطع الكهرباء عن 12 قرية بمركز البداري لمدة 4 أيام لإجراء صيانة بمغذي قرية النواورة وذلك بناء عن الإشارة الواردة من هندسة كهرباء البداري .





وأشارت الصفحة الرسمية لمركز إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط انه سوف يتم قطع الكهرباء 4 أيام تبدأ من السبت حتى يوم الثلاثاء من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا لإجراء صيانة لمغذي قرية النواورة مما يتسبب في قطع الكهرباء عن قرى " عزبة الحاج أحمد ، وادي الشيح ، عزبة سالم ، عزبة عقيل ، عزبة بلال ، المركبية ، أولاد يحيى ، أولاد رضوان، كولة عمرو، عزبة عبد القادر ، عزبة مساعد ، أولاد الأمير سالم".