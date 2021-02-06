قبول الأعذار الطبية.. إجراءات احترازية مشددة بامتحانات هندسة عين شمس

أكد الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، أن الكلية تستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، لافتًا إلى الانتهاء من وضع الجداول النهائية للاختبارات وإعلانها على الصفحة الرسمة للكلية على أن تبدأ 20 فبراير الحالي.





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وأوضح خليل لـ صدى البلد، أن الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا للحفاظ على الطلاب من انتشار العدوى بينهم، بالتعقيم المستمر لقاعات التدريس أثناء وبعد الانتهاء من كل اختبار.





وشدد عميد الكلية على أهمية ارتداء الكمامات الطبية أثناء أداء الاختبارات، مؤكدًا فرض الرقابة من قبل الأمن الجامعي للتأكد من التزام الطلاب بالتدابير الوقائية.





ولفت خليل إلى أن الكلية رفعت المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة أثناء الإجازة، مؤكدًا قبول الأعذار الطبية للطلاب في حالة إصابة بعدوى كورونا أثناء الاختبارات.





واستطرد، أنه على الطلاب تقديم ما يفيد بثبوت إيجابية العدوى حتى يتم مناقشته من قبل اللجنة الطبية بالكلية وتحديد موعد آخر للاختبار.