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رياضة

هاشتاج أهلاوي لا يعرف المستحيل يزلزل تويتر.. والجماهير: حاربوا لكتابة المجد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:15 م
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد كبير من جمهور النادى الأهلى، هاشتاج  "أهلاوي لا يعرف المستحيل"، قبل مباراة النادى الأهلى وبايرن ميونيخ، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: 

 
وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وقدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا خاصة في شوط المباراة الأول، الذي شهد سيطرة الفريق وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.
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