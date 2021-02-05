رحيل عزت العلايلي.. نجله يرد على وفاته بـ كورونا وآخر لحظات حياته

عبر محمود عزت العلايلي ، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، عن عميق حزنه لوفاة والده، مؤكدا أن والده كان بصحة جيدة قبل وفاته ولم يعان أي أزمة صحية.





وأضاف العلايلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، أن والده لم يتوف مصابا بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "والدي توفى وفاة سالمة هادئة مثل حياته الهادئة".





وتابع نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، أن والده في آخر أيامه كان مهتما بتقديم أعمال جديدة، وإعادة مسرحية "أهلا يا بشوات".





وأكمل نجل الراحل، أن والده كان يفكر في مشاريعه الفنية بشكل مباشر، وكان لديه إحساس بالراحة والنشاط بعد تكريمه في مهرجان الإسكندرية.



