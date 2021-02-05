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أخبار العالم

البنتاجون: ندعم حق السعودية في الدفاع عن حدودها

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:25 م
البنتاجون: ندعم حق
البنتاجون: ندعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها
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قسم الخارجي
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنهم "ملتزمون بمساعدة السعودية والشركاء الآخرين في الخليج، في الدفاع عن حدودهم، في ضوء التهديدات من اليمن".

وأكد الجنرال، جون كيربي، المتحدث باسم "البنتاجون"، أن قرار وقف الدعم للعمليات في اليمن لن يؤثر على جهود محاربة القاعدة، وداعش في اليمن، وشبه الجزيرة العربية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي: "لم يتخذ أي قرار حتى هذه اللحظة فيما يخص التواجد الأمريكي في أفغانستان.. ونراجع جميع الاتفاقات".

وأوضح كيربي أن السعودية لا تزال شريكا في محاربة الإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى أن دعم واشنطن للعمليات العسكرية في اليمن كان "محدودا" ويقتصر على الوسائل غير القتالية وقد تم إيقافه.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن السعودية لها حق الدفاع عن نفسها.
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