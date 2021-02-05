بملابس لافتة.. زوجة زيدان برفقته من الاهرامات

حرصت

زوجة لاعب كرة القدم محمد زيدان

على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمب على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها برفقة زوجها خلال تواجدها في الأهرامات.



تألقت زوجة زيدان في الصور باطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس كاجوال ببنطلون وتوب باللون الزيتى.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.