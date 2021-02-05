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توك شو

عبد المنعم سعيد: بايدن اقترح تدشين مؤتمر للدول الديمقراطية ولم يحدد أسماء

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:25 م
بايدن
بايدن
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شيرين عادل
قال الدكتور عبد المنعم سعيد ، المفكر السياسى وعضو مجلس الشيوخ، إن خطاب بايدن الأخير لا يوجد فيه جديد فيما يخص رغبة أمريكا في  قيادة العالم وأنه سيحاول إقامة علاقة تنافس على المصالح بين روسيا والصين  .

وأوضح " سعيد " ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار عبر فضائية النهار ،  أن بايدن أكد أيضأ على دعم التحالف الأطلنطى والتحالف الغربى ودفعه لطريق التنمية وحقوق الانسان .

وأشار إلى أن إيران هى القضية ذوى الاولوية الأولى لدى أمريكا فى قضايا المنطقة المختلفة، لافتأ إلى أنه تحدث أيضأ حول عقد مؤتمر للدول الديمقراطية ولكن لم يحدد هوية هذه الدول والمفترض أن يكون قد تعلم بايدن من التجربة الأمريكية التى تشير لعدم وجود الولايات المتحدة الأمريكية وحدها وإنما يوجد دول كبرى مثل روسيا ، الصين ، والاتحاد الأوروبى .

وتابع أن دول العالم متنوعة فهناك من  أحرز التقدم بالنظام الديمقراطى وآخرون حققوا إحراز التقدم أيضأ عن طريق نظام يعمل بنظام أكثر كفاءة حيث أن التقدم ليس مرتبط بالضرورة بعمليات إنتخاب . 
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