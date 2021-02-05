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محافظات

طولها 28 كيلو وتروي 16 ألف فدان.. تشغيل تجريبي لترعة قوته بالفيوم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:56 م
تشغيل تجريبي لترعة
تشغيل تجريبي لترعة قوته بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الفيوم وفدا من مجلس الوزراء.

تفقد الوفد التشغيل التجريبي لترعة قوته الجديدة يبلغ طولها ٢٨.٢٠٠ كيلو متر لري زمام ١٦٠٠٠ فدان بنطاق مركزي يوسف الصديق واطسا بعد الانتهاء من أعمال تبطين الترعة بالكامل للتأكد من توافر مياه الري اللازمة لري الأراضي الزراعية الواقعة فى النهايات وكذلك نهو أعمال تنفيذ شبكات الرى الحديث .

وأشار وكيل وزارة الموارد المائية والري، الى عمل شبكات حديدية يتم وضعها على كافة غرف التفتيش الموجودة بطول الترعة، لحمايتها من إلقاء أي مخلفات داخلها، وذلك للحفاظ على انسياب المياه بشكل دائم.

وأضاف أن الوزارة انتهت من أعمال تبطين الترعة بالكامل بطول .28.2 كيلو متر للحفاظ على المياه من التسرب، كما تم الانتهاء من إنشاء محطة التغذية، وعمل فتحات التغذية الخاصة لخدمة 16 ألف فدان، نظرا لأنها  تنمية متكاملة للبيئة الصحراوية وتعزيز قدراتها، خاصةً في الظهير الصحراوي.

وأيضا تهدف إلى دعم قدرات أهالي المنطقة على زيادة إنتاجية المحاصيل وخاصة ان المنطقة شهيرة بإنتاج الطماطم وكذلك تحسين حالة الصرف الزراعى بعد نهو المصارف  لدعم الزراعة وإنتاج المحاصيل، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب المرأة والشباب بالمنطقة على تنفيذ المشروعات الصغيرة.


طولها 28 كيلو وتروي 16 ألف فدان.. تشغيل تجريبي لترعة قوته بالفيوم
طولها 28 كيلو وتروي 16 ألف فدان.. تشغيل تجريبي لترعة قوته بالفيوم
طولها 28 كيلو وتروي 16 ألف فدان.. تشغيل تجريبي لترعة قوته بالفيوم
طولها 28 كيلو وتروي 16 ألف فدان.. تشغيل تجريبي لترعة قوته بالفيوم
طولها 28 كيلو وتروي 16 ألف فدان.. تشغيل تجريبي لترعة قوته بالفيوم
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