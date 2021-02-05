ياسر وسحر.. واقعة غير أخلاقية تهز السوشيال الميديا والأمن يتحرى

أكد مصدر أمني بمحافظة الفيوم ، أنه لا يوجد أى معلومات عن فيديوهات ياسر وسحر المخلة بالآداب العامة والتى تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعى غير المعروفة.





ولا تزال أجهزة الأمن بالمحافظة تبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى أية معلومات لتحديد شخصية ياسر وسحر ، وعما اذا كانا من أبناء محافظة الفيوم من عدمه ، خاصة أن تقاليد محافظة الفيوم لا تسمح بمثل ذلك، ولم تحدث أى وقائع من هذا النوع من قبل شباب الفيوم المشهود لهم بالتدين والاخلاق الحميدة





كما يواصل فريق عمل من مباحث الفيوم ، جهودا مكثفة للتواصل الى أى معلومات ، تفيد أن ياسر وسحر من الفيوم ، خاصة أن المتهمين من المرجح أن يكونا من محافظة غير الفيوم وقاما بتدوين والزج باسم محافظة الفيوم على الفيديو ، حتى يصعب التعرف عليهما





وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعى غير المعروفة قد نشرت مقطع فيديو لشاب يُدعى ياسر وهو يضغط على شاب للزواج من شقيقته سحر عرفيًا ، بعد تهديده بالحبس ، لتوقيعه على إيصالات أمانة مقابل مبالغ مالية ، سيقوم برفعها عليه في حالة اعتراضه على زواجه من شقيقته سحر زواجا عرفيًا، وعندما علمت شقيقته ذهبت إلى منزل ياسر وسلمته نفسها مقابل الحصول على إيصالات الأمانة الخاصة بشقيقها.