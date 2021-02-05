ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ياسر وسحر.. واقعة غير أخلاقية تهز السوشيال الميديا والأمن يتحرى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:07 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

 

أكد  مصدر أمني بمحافظة الفيوم ، أنه لا يوجد أى معلومات عن  فيديوهات ياسر وسحر  المخلة بالآداب العامة والتى تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعى غير المعروفة.   


ولا تزال أجهزة الأمن بالمحافظة تبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى أية معلومات لتحديد شخصية ياسر وسحر ، وعما اذا كانا من أبناء محافظة الفيوم من عدمه ، خاصة أن تقاليد محافظة الفيوم لا تسمح بمثل ذلك، ولم تحدث أى وقائع من هذا النوع من قبل شباب الفيوم المشهود لهم بالتدين والاخلاق الحميدة


كما يواصل فريق عمل من مباحث الفيوم  ، جهودا مكثفة للتواصل الى أى معلومات  ، تفيد أن ياسر وسحر من الفيوم ، خاصة أن المتهمين من المرجح أن  يكونا من محافظة  غير الفيوم وقاما بتدوين والزج باسم محافظة الفيوم على  الفيديو  ، حتى يصعب  التعرف عليهما


وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعى غير المعروفة  قد نشرت مقطع فيديو لشاب يُدعى ياسر  وهو يضغط على شاب للزواج من شقيقته  سحر عرفيًا ، بعد تهديده بالحبس    ،  لتوقيعه على  إيصالات أمانة مقابل مبالغ مالية ، سيقوم برفعها عليه  في حالة اعتراضه على زواجه من شقيقته سحر زواجا  عرفيًا، وعندما علمت شقيقته ذهبت إلى منزل ياسر وسلمته نفسها مقابل الحصول على إيصالات الأمانة الخاصة بشقيقها.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحمر شفاه فاقع.. نسرين أمين تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد معاناته من ضيق التنفس.. مريض يكتشف ابتلاعه سماعة أذن أثناء نومه

تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور