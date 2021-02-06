أخبار التكنولوجيا.. شاومي تفاجئ العالم بهاتف متطور.. و5 ميزات جديدة قادمة في iPhone 13

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
يعد واتساب WhatsApp، هو أحد تطبيقات الدردشة الأكثر شيوعا على متجر جوجل بلاي، والذي يتيح لمستخدميه البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم.
يبدو أن شركة آبل الأمريكية، ستحدث تغييرا كبيرا هو الأكبر من نوعه على هواتفها القادمة iPhone 13 والتى من المقرر أن تصدر فى شهر سبتمبر القادم، حيث ستأتى الهواتف القادمة بعدد من الميزات لأول مرة وذلك بعدما لاقت انتقادا واسعا بسبب عدد من المواصفات التى جاءت بها هواتف آيفون 12 والتى صدرت منذ عدة أشهر.
تعمل شركة شاومي Xiaomi على تغيير جميع مفاهيم الهواتف الذكية بتقديم أجهزة جديدة بتقنية متطورة ومختلفة من حين لآخر، وكان آخرها هو Mi Mix Alpha الذي تم إطلاقه في شهر سبتمبر عام 2019، واليوم كشفت الشركة الصينية عن هاتف من نوع مختلف بشاشة منحنية أكثر تطورا.
تعد السماعات اللاسلكية AirPods من آبل من أغلى سماعات الأذن فى الأسواق، كما أن حجمها الصغير يساعد على اختفائها بعيدا عن الأنظار مما يجعلنا معرضين لفقدها فى مكان ما أو ننسي المكان الذى قمنا بوضعها فيه، كما أغلب المستخدمين معرضين أيضا لسرقتها.
تخطط شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هواتفها الجديدة القابلة للطي، حيث من المتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي هاتفي Galaxy Z Fold3 و Z Flip3 في شهر يوليو من العام الجاري، أي قبل شهري من موعد إطلاق Z Fold2 ، الذي أعلن عنه في شهر سبتمبر من العام الماضي.
أفاد تقرير جديد نشره موقع "91mobile"، بأن شركة أوبو تستعد لطرح هواتفها الأحدث F19 و F19 Pro في الهند الشهر المقبل، واللذان سيأتيان ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة بمواصفات وإمكانيات رائدة مقابل سعر معقول.
تتيح الإشعارات فى موقع YouTube يوتيوب، معرفة وجود مقاطع فيديو وتحديثات جديدة من القنوات التى تشترك فيها والمحتويات الأخرى، حيث تعلم إشعارات يوتيوب المستخدمين كل جديد، ولكن على الرغم من ذلك فإنها تكون كثيرة ومزعجة، الأمر الذى يسبب ضيقا كبيرا للمستخدمين.
الرد التلقائي هي ميزة مفيدة توجد عادة في تطبيقات البريد اللكتروني مثل Outlook و Gmail وغيرها، وبالرغم من توفر الخاصية في بعض التطبيقات إلا أنها لا تزال مفقودة في معظم تطبيقات المراسلة الفورية بما في ذلك تطبيق سيجنال Signal.
يبدو أن شركات التكنولوجيا ستواجه صراعا كبيرا مع شركة آبل بسبب سياسة الخصوصية الجديدة والتى تسمى ملصقات الخصوصية، والتى تنص علي تصنيف التطبيقات على أنها تطبيقات خطرة تكشف بيانات المستخدمين، فبعد المعركة القانونية التى خاضعتها فيسبوك مع آبل كشفت تقارير أن تطبيق سناب شات يتهم الشركة بأنها تضر بمصالحه التجارية.