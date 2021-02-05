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مساعد سابق لـ وزير الخارجية: مصر لها ثقل سياسي كبير بين دول العالم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:10 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال السفير على الحفنى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السنوات الماضية شهدت تركيز مصر على إصلاح سياستها الخارجية مع دول العالم لاسيما دول المنطقة العربية.


وأوضح الحنفى خلال مداخلة مع أكسترا نيوز، أن السياسة الخارجية المصرية أولت ملفات إحلال السلام والاستقرار خاصة فى الأماكن التى تشهد نزاعات أهمية قصوى.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن لمصر ثقلا سياسيا كبيرا بين دول العالم، لذا تحرص الدول على التشاور والتنسيق معها فى القضايا الإقليمية والدولية.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أنه خلال السنوات الماضية نجحت التجربة المصرية فى تثبيت الاستقرار الأمنى ومواجهة الإرهاب، إضافة إلى النجاحات التى حققتها الدولة فى جهود التنمية.
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