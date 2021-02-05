إليسا تبعث برسالة نارية لحسن نصر الله









بعثت الفنانة إليسا عبر حسابها عبر "تويتر" برسالة الي الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قائلة: "بشير الجميل : 10452 كلم مربع السيد حسن: لبنان تابع لإيران".





وتشهد لبنان حالة من الغثيان بعد مقتل الناشط اللبناني المناوئ لحزب الله لقمان سليم حيث تتجه أصابع الاتهام الي حزب الله اللبناني بمقتل "سليم".





ومن جانبه أصدر حزب الله اللبناني بيانا ادان فيه مقتل الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم.





وقال الحزب في بيانه : نطالب الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعًا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم.





كما طالب الحزب بمكافحة الجرائم المتنقلة في أكثر من منطقة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي واعلامي على حساب الأمن والاستقرار الداخلي.





وكان قد عُثر على الناشط لقمان سليم اليوم الخميس مقتولًا داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الاوتوستراد

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