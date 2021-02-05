سهر الدماطي: استثمار المصريين في قناة السويس الجديدة نموذج يحتذى به

أشادت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية، بمشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدة أن الكثير من المصريين استثمروا أموالهم فيها.









وأضافت الدماطي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، اليوم الجمعة، أن استثمار المصريين لأموالهم في قناة السويس الجديدة نموذج يحتذى به.









وتابعت الخبيرة المصرفية والاقتصادية، أن مشروع قناة السويس الجديدة ذهبت له أموال المواطنين لعده اسباب انه مشروع قومي وحبا في الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وفي السياق نفسه أشارت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية، إلى أن الشهادات الادخارية بالبنوك من أفضل الوسائل الاستثمار الأموال.









وأكدت الخبيرة: نريد أن نحول الفكر الادخاري في مصر إلى فكر استثماري، مضيفا القمر الاستثماري يساهم في تحقيق مشاريع وقرص عمل للشباب.



