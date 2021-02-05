ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إبراهيم عيسى: مناهج التعليم ترسخ الذكورية ضد المرأة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:07 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اسم الأم أو الوالدة في مصر مقترن دائمًا بالشعور بالإهانة والتنمر، موضحًا أن هناك عنفا ضد المرأة في مصر والعالم كله، وزاد في فترات انتشار فيروس كورونا، بسبب الضغوط والتوترات.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن المرأة تعاني من العنف دائمًا في كل الحالات، حيث إن هناك نظرة سلبية ضد المرأة، موضحًا أن التسلف الديني أحد أسباب العنف ضد المرأة.

وأردف أن الفن يلعب دورا شديد السوء في دعم النظرة الدونية للمرأة، وتعظيم العنف ضدها، التراث الشعبي اتجه هو الآخر لزيادة العنف ضد المرأة، معقبًا: "دائمًا ننظر للمرأة على أنهن ناقصات عقل ودين"، مؤكدًا أن مناهج التعليم ترسخ الذكورية ضد المرأة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

واجهي العنف .. ورشة عمل بفرع القومي للمرأة في الجيزة

مدرس علم اجتماع: بعض النساء يستخدمن عنفا ناعما ضد المرأة

بورسعيد تختتم حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. المشاركون: نعاني من السيطرة الذكورية.. وقومي المحافظة: بابنا مفتوح لاستقبال أي شكاوى

مهندسين الإسكندرية: القيادة السياسية تحرص على تمكين المرأة فى جميع المجالات

إبراهيم عيسى: زيادة العنف المنزلي ونسب الطلاق من آثار كورونا في مصر والعالم العربي

ترشيحاتنا

المعاشات وفواتير الكهرباء أبرزها.. مفاجأت الحكومة للمواطنين أمام البرلمان في الأسبوع الثالث من المواجهة

محطم الأرقام القياسية.. الأهلي يعيد البريق لبطل أفريقيا بكأس العالم للأندية

نوير قبل مواجهة الأهلي: نعرف جميع اللاعبين وطريقة تسجيلهم للأهداف

وارد حدوث تقلبات.. الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام المقبلة

تشكيل هجومي بحت لبايرن ميونخ أمام هيرتا برلين قبل مواجهة الأهلي

فستان يكشف مفاتنها.. ميريهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحمر شفاه فاقع.. نسرين أمين تثير الجدل بهذه الإطلالة

بعد معاناته من ضيق التنفس.. مريض يكتشف ابتلاعه سماعة أذن أثناء نومه

تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور