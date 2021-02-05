إبراهيم عيسى: مناهج التعليم ترسخ الذكورية ضد المرأة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اسم الأم أو الوالدة في مصر مقترن دائمًا بالشعور بالإهانة والتنمر، موضحًا أن هناك عنفا ضد المرأة في مصر والعالم كله، وزاد في فترات انتشار فيروس كورونا، بسبب الضغوط والتوترات.





وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن المرأة تعاني من العنف دائمًا في كل الحالات، حيث إن هناك نظرة سلبية ضد المرأة، موضحًا أن التسلف الديني أحد أسباب العنف ضد المرأة.



