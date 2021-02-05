تربية عين شمس تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول (مرحلة البكالوريوس والليسانس) دور يناير 2021 ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا بالإضافة إلى إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للدراسات العليا دور يناير 2021 للعام الجامعى 2020/2021 اضغط هنا









أضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدى البلد أنه سوف يتم قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات.









وأكد الدكتور ماجد أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.







