تربية عين شمس تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول (مرحلة البكالوريوس والليسانس) دور يناير 2021 ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا بالإضافة إلى إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للدراسات العليا دور يناير 2021 للعام الجامعى 2020/2021 اضغط هنا .
أضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدى البلد أنه سوف يتم قياس درجة حرارة كل طالب قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات.
وأكد الدكتور ماجد أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات.
وفي سياق آخر بدأت أولى فعاليات سمينار الآثار المصرية القديمة تحت إشراف د. ممدوح الدماطي القائم بعمل عميد كلية الآثار ووزير الآثار السابق والذي ينظمه مركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وذلك بحضور أ.د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس الذي رحب بالسادة الحضور مؤكدا على أهمية علم الآثار، وما ستشهده المرحلة القادمة من اهتمام بالآثار المصرية القديمة، لاسيما بعد الاكتشافات المهمة في الفترة الأخيرة عن كنوز الحضارة المصرية، مما حدا بالجامعة لتتبني مشروع د. ممدوح الدماطي بافتتاح كلية للآثار، مشيدا بالبرامج المتميزة بها والتي لا نظير لها في كليات الآثار الأخرى مما يحقق لها مستقبلا واعدا.
وفي محاضرته التي ألقاها د. ممدوح الدماطي اليوم تحت عنوان "صفحات من حضارة مصر" أكد على ريادة مصر الحضارية في العالم، في كافة المظاهر الحضارية، حيث بين فضل مصر القديمة على العالم في كافة التنظيمات والخطط الحربية التي ابتكرها المصريون قبل غيرهم من الأمم بآلاف السنين.
كما تطرق إلى فضل مصر في العلوم الطبية، وكيف أن المصري القديم أجرى عمليات جراحية معقدة كزراعة الأسنان وتثبيت الكسور بالمسامية الطبية، وجراحات المخ، وأمراض العيون وغيرها. كما كان للمصري القديم الفضل في خروج التقويم السنوي، والذي عمل به العالم وطوره البابا جريجوري في نهايات القرن السادس عشر.