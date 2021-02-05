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فن

انتهاء فعاليات سوق مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:50 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
اختتمت اليوم فعاليات سوق مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة في نسخة استثنائية افتراضية بسبب جائحة كورونا والظروف الصحية التي فرضت على مختلف دول العالم.

سوق المهرجان الذي يعد الأكبر في العالم على مستوى صناعة الأفلام القصيرة أقيم في الفترة من 1 وحتى 5 من شهر فبراير.

وكشفت إدارة مهرجان Clermont-Ferrand الدولى للأفلام القصيرة عن أفلام دورة 2021، وعرض المهرجان الشهير 78 فيلما بالمسابقة الدولية تم اختيارها من 55 دولة، من بينها 9 أفلام تحريك. 

أما أفيش دورة 2021، فهو من تصميم اليابانية Yuko Shimiz، التى شاركت كعضو لجنة تحكيم في دورته الماضية.

واختارت يوكو فى تصميم الملصق الرسمي لمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، زهور الكاميليا والألوان المُبهجة للتأكيد علي إن عالم السينما سيستمر مهما حدث.

كانت إدارة المهرجان الفرنسي قد أعلنت قبل أشهر عن طرح مجموعة من الأعمال عبر شبكة الإنترنت دعما لمبادرات الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد قبل أشهر.


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إقامة سوق مهرجان Clermont Ferrand افتراضيا

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