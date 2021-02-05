عبد المنعم سعيد: لا بد أن يكون بايدن أكثر تواضعا بشأن ملف حقوق الإنسان





وأوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن كل دول العالم لا توجد فيها تغيرات متطابقة وفقا للاختلافات التاريخية والسياسية، لافتا إلى أن أمريكا ترى أن الأيدلوجية الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية هى التى ارتقت بمكانة أمريكا ودول العالم.









وأشار إلى أن أمريكا تحركها المصالح ومن المؤكد أن بايدن يمتلك الخبرة السابقة في هذا الشأن، لافتا إلى أن العالم يتغير بسرعة وفيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان لا بد أن يكون بايدن أكثر تواضعا بهذا الشأن خاصة بوجود تيار يمينا فاشيا فى أمريكا وهم العنصريين البيض ذات الطبيعة العنيفة مثل جماعات الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المتعصبة والعنيفة.









وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التهمة الموجهة لترامب بشأن اقتحام الكونجرس الأمريكى هو التحريض ومن الممكن أن تعاد محاكمته مرة أخرى بعدما تولى بايدن الحكم فى أمريكا.