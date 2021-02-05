موكا باعت جهازها.. قصة أول بائعة سندوتشات كبده بالسويس: بناشد المحافظ في عربية.. صور

المثابرة والكفاح منذ كانت في أعوام الطفولة، كان السمة الأساسية لفتاة عشرينية من محافظة السويس، تحملت المسؤولية في سن مبكر بعد وفاة والدها، وعلى مدار أعوام طويلة من العمل وتأثرها الأخير بجائحة كورونا دشنت مشروعها الخاص، لتصبح أول بائعة كبده في محافظة السويس.





كورونا مبدد الأحلام

تواصل «صدى البلد» مع منى غريب وشهرتها (موكة أباظة)، لتروي قصتها التي بدأت في العمل منذ كانت في الصف الأول الإعدادي بعد وفاة والدها، بائعة في محل وتارة أخرى في مكان آخر للعمل، حتى تمكنت من التخرج من كلية سياحة وفنادق تخصص خدمات سياحية لأعمال شركات السياحة وشركات الطيران.





كاد حلم موكا صاحبة الـ 24 عاما أن يتحقق، بالتحاقها للعمل في مجال العلاقات العامة بأحد المنتجعات السياحية بمحافظ السويس حيث تعيش، ولكن سرعان ما تبدد الحلم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في موجتها الأولى، وتقول لـ «صدى البلد»: "مشونا من الشغل في شهر سبتمبر 2020 لتقليل العمالة".





العمل الحر

من هنا بدأت رحلة موكا في التفكير في كيفية تدشين مشروع خاص بها، "بعد الاستقرار في الشغل كل حاجة راحت" كما قالت، لتأخذ هدنة للبقاء في المنزل والتفكير، وفي إحدى المناسبات العائلية التابعة لموكة، فكر أصحاب المناسبة إعداد طعام للضيوف ولكن بطريقة مختلفة عن المعتادة وهي إعداد سندوتشات كبدة وسجق، "اختاروني أنا اللي بعملها عشان عارفين اني بعملهم حلو .. وعجبتهم ومن هنا جاتلي الفكرة للمشروع".





قبل البدء في تنفيذ المشروع، قامت منى بإعداد دراسة جدوى عن مشروعها لتدشينه عربة في الشارع، ولكنها تفاجأت بأن تكلفته ستكون مرتفعة والتي ستصل إلى 80 ألف جنيه، لتفكر في تنفيذه ولكن بالمنزل مع تقديم خدمة توصيل الطلبات، وتقول لـ «صدى البلد»: "لقيت المشروع هيبقى ناجح عشان مفيش عربيات كبدة كتير في السويس زي القاهرة".





مناشدة لمحافظ السويس

تناشد منى غريب، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لتبني حلمها وتحقيقه من خلال توفير عربة طعام متجولة تعمل عليها والتي من شأنها المساهمة في تحسن دخلها وأسرتها، وكذلك التوسع في المشروع والوصول لعدد أكبر من أهل السويس، وتقول: "أتمى سيادة المحافظ يحقق حلمي وأكبر مشروعي".





«التكلفة ستكون قليلة لتنفيذ المشروع في المنزل لن تتجاوز ألف جنيه»، كان هذا اعتقاد منى عن تنفيذ مشروع سندوتشات الكبده، ولكن مع اليوم الأول للتنفيذ تفاجأت بأن الأمر يتطلب ميزانية أكبر مما حددته من مال، خاصة وأن سندوتشات كبده وسجق من الجزار (كبده بلدي)، والتي يصل سعر الكيلو منها إلى 120 جنيها على عكس نظيرتها المستوردة والتي تكون بتكلفة أقل.





جهاز منى وعربية الكبده

اضطرت منى للإقدام على خطة غير متوقعة وهي بيع مقتنيات تحتفظ بها لزواجها، وتقول: "بعت جهازي عشان أوفر راسمال، الموضوع محتاج مصاريف ومش معايا فلوس"، وعن اختيارها لاستخدام (الكبده البلدي) رغم ارتفاع أسعارها قالت إنها تفضل أن يذوق الجميع من الطعام نفسه التي تأكل منه هي وعائلتها، "أنا مش بحب المستورد وبقرف من ريحته هقف أطبخه ازاي".





بدأت بنت محافظة السويس مشروعها في سبتمبر الماضي، بدعم من أسرتها التي تعجبت من فكرتها برغم عدم معارضتهم لها، وبشكل يومي تقوم بشراء أكثر من 4 كيلو كبده وصندوق فلفل وأدوات تغليف فويل حراري وبلاستيك، أما عن التسويق فلجأت إلى وسائل التواصل الإجتماعي: "أهلي ومعارفي وأصحابي كلهم ساعدوني".





وذلك بعدما دشنت (جروب) على موقع فيسبوك، وأضاف كل معارفها وأقاربها أصدقائهم مما أدى إلى توسع جمهورها إلى الآلاف، وتبدأ عملها يوميا في الصباح الباكر وبعد استقبال الطلب تتصل بشركة توصيل طعام وإبلاغهم بموعد الحضور والعنوان، "رزقي متحدد على كمية الكبده اللي عند الجزار يعني لو 2 كيلو بس مقدرش اشتغل غير بيهم".