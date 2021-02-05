وزير الاتصالات: اشتراطات البناء الجديدة تتضمن إدراج كابلات الألياف الضوئية

عبر المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن عميق تقديره لتوقيع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بروتوكول تعاون لتفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت.





وأكد طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، أن اشتراطات البناء الجديدة تتضمن إدراج كابلات الألياف الضوئية للاتصالات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبدأ من أول إبريل المقبل.





وتابع وزير الاتصالات، أن هذا التوقيع حصيلة عمل كبير، وبالفعل عملنا مع المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان منذ أكثر من سنة، لافتا إلى أنه تم هذا الأمر من خلال فريق تقني مكون من الوزارتين.





وأردف عمرو طلعت، أن الكود عبارة عن كتاب حجمه أكبر من 500 صفحة، لافتا إلى أنه وقع مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بروتوكولا، وبموجبه سيكون هذا الكود واجب النفاذ بداية من شهر إبريل المقبل.