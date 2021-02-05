أستاذ أدب ونقد: أحمد لطفي السيد كان منغلقا على نفسه بسبب الدولة العثمانية

قال الدكتور يوسف عبد الوهاب رئيس قسم الأدب والنقد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، إن المفكر أحمد لطفي السيد أو أستاذ الجيل كما يطلق هناك الكثير من الأقوال المشهورة له والتى أثرت الحياة الثقافية المصرية.





وتابع، خلال حواره لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن المفكر الراحل نشأ في قرية بمحافظة الدقهلية، وحرص والده على أن يحفظ القرآن الكريم كاملًا، وهو ما أثر في حياته، وعاش ما يزيد عن 90 عامًا، ظل حوالي 60 عامًا يعمل في الكثير من المجالات.





وتابع عبد الوهاب، في الجانب السياسي كان لطفي السيد أول من فكر في أن يتجمع المثقفون داخل حزب الأمة ويكونون حزبًا سياسيًا، موضحًا أن المفكر الراحل كان له فكر معروف ولاقي هجومًا شرسًا، وهو فصل الدين عن الدولة.



