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محافظات

قطع الوالي رأسه.. تعرف على حكاية القديس الأنبا كاؤو في ذكرى وفاته

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:59 م
القديس الأنبا كاؤو
القديس الأنبا كاؤو
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الفيوم - نبيل أبو السعود

﻿اليوم الثامن والعشرون من شهر طوبه  الموافق 5 فبراير 2021 م، هو ذكرى استشهاد  القديس كاؤو الناسك، وُلِدَ هذا القديس في بلدة ديموشيه ( ديموشيه: إحدى بلاد الفيوم)، في أواخر القرن الثالث الميلادي، وكان محبًا للقراءة والتأمل في الكتاب المقدس، فمضى وسكن في مغارة بصحراء الفيوم.


ظهر له ملاك الرب في الرؤيا وقال له: " لماذا أنت جالس هنا والأكاليل معدَّة للشهداء، قم اذهب إلى اللاهون واعترف هناك باسم السيد المسيح ". 

وللوقت قام ومضى إلى المدينة، فوجد هناك رسول الوالي، الذي أُعجب بشيبته وحُسن منظره، فأكرمه وأجلسه، ثم أخرج له صنمًا من ذهب مرصَّعًا بالأحجار الكريمة، وقال له هذا هدية الملك لوالي أنصنا فأخذه القديس ثم طرحه على الأرض وكسره.


فغضب رسول الوالي وأمر الجنود فربطوا القديس، وأخذه معه إلى والي أنصنا، وهناك قدَّمه للوالي فعذَّبه كثيرًا بضربه وعصره بالهنبازين. ثم أرسله إلى والي البهنسا الذي بدوره ضربه بالمطارق الحديدية، وجلده حتى تناثر لحمه، ثم ربطوا أسياخ حديدية مُحمَّاة بالنار في جسده.


ولما احتار الوالي أمر بقطع رأسه بحد السيف فنال إكليل الشهادة. فأخذ بعض المؤمنين جسده وكفنوه بإكرام جزيل، ودفنوه في الموضع الذي كان يتعبد فيه  والذى يوافق  عام  21 للشهداء ( 305م ) .

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