ربنا يرحمه بقدر ما خدم القرآن ..محمد الباز ناعيا العلامة أحمد مصطفى كامل





وأضاف " الباز " ، خلال تقديمه لبرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن الراحل أحمد مصطفى كامل كان قد صرح بأنه يعيش حالة من الظلم نظرأ لأنه قام بتعليم أجيال ولكنهم لم يكونوا أوفياء معه بعد ذلك .





وأشار إلى أن الشيخ الراحل لم يكن يسمع سوى تلاوة الشيخ مصطفى اسماعيل لافتا إلى أن الراحل ائتمنه علي كثير من الأسرار وكل ما يطلبه من القراء أن يسامحوا الدكتور الراحل أحمد مصطفى كامل إذا كان قام بمضايقتهم دون قصد مضيفا" ربنا يرحمه بقدر ما خدم القرآن الكريم "

قال الإعلامى محمد الباز ، إن مصر فقدت اليوم الدكتور أحمد مصطفى كامل خبير الأصوات والمقامات عن عمر يناهز 82 عامأ لافتا أنه استضافه مؤخرا فى برنامجه والذى كان آخر حوار تليفزيونى للراحل .