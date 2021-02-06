ثقافة الأقصر تناقش "التعايش السلمي وأثره على استقرار المجتمعات"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في تنمية الفكر والمواهب لدي الطفل" وأوضح د. محمود السيد أهمية الطفل في المستقبل والاهتمام بمواهب الطفل من وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.





أقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التعايش السلمي وأثره على استقرار المجتمعات" وتناولت التعايش السلمي وأثره علي استقرار المجتمع وتعريف التعايش السلمي وأنواعه" الديني، العرقي واللغوي، المذهبي" وعلاقة التعايش بالاستقرار المجتمعي والآثار السلبية الناتجة عن عدم تحقيق التعايش السلمي داخل المجتمعات، إلى جانب محاضرة بعنوان "التفكك الأسرى" وتحدثت عزة القاضي عن الانحلال الطفولي والطلاق ودورة في حياة الأطفال وأولادنا حياتنا، وكلكم راعى وكل راعى مسؤول عن رعايته، بالإضافة إلي محاضرة بعنوان "مفاهيم الجوانب القيمية والأخلاقية والتربوية".





وأوضح سيد صدقي مفهوم القيم وخصائصها ومكوناتها وأنواعها، ومعنى الأخلاق ومفهومها وكيف نربى أبنائنا على القيم والأخلاق، كما أعد القصر الاجتماع الأسبوعي لنادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير الرئيس السابق للنادي واستمعنا إلى قصة "حنين" للقاص محمد مصطفى الضبعاوي.





عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الكتاب خير صديق" وتحدث يحيى بحر عن أهمية الكتاب ووجوده في حياتنا اليومية، وأنه يجعلنا نعبر عن ما فى أنفسنا وكيف نستفيد منه، بجانب ذلك نفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة فنون تشكيلية رسم منظر طبيعي عن الريف المصرى نفذتها فاطمة عبدالكريم بإستخدام الألوان الخشب، بالإضافة إلى تقديم البيت عرض مسرح عرائس أداء سلوى جودة، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال مسرح عرائس للأطفال قصة "القرد ظريف والثعلب الشرير أداء هويدا عطيتو وأوضحت الهدف من القصة التعاون والذكاء.



