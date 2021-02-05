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أخبار العالم

روسيا: الحرب ضد الإرهاب في سوريا مستمرة حتى القضاء عليه

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:04 م
دمشق
دمشق
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أحمد محرم
نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن الحرب ضد الإرهاب في الأراضي السورية مستمرة حتى القضاء عليه نهائيًا.


وأوضح سيرومولوتوف في تصريح في موسكو اليوم أن الجيش العربي السوري يقوم بدعم من القوات الجوية الروسية بتنفيذ عمليات متفرقة في مكافحة الإرهاب في عدد من مناطق البلاد، مشيرًا إلى أنه لم يكن لوباء كورونا أي تأثير كبير على هذه العمليات.


وبين سيرومولوتوف أن ممارسات الإرهابيين لا تزال مستمرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وكذلك في الجزيرة وفي منطقة وجود قوات الاحتلال الأمريكي حول التنف في الجنوب إضافة إلى استمرار هجمات إرهابيي تنظيم داعش في البادية السورية.


وكان وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف جدد التأكيد أمس الأول على ضرورة القضاء على الإرهاب في سوريا بشكل نهائي وحل الأزمة فيها وفق القرار الأممي 2254.


ويؤكد القرار الأممي 2254 الذي صدر في ديسمبر 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلدهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
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