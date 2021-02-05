أول تعليق من الأردن على تشكيل السلطة الليبية

‏رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية.





وأعرب ‎الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز عن ترحيب المملكة بهذه الخطوة الإيجابية وتمنياتها للسلطة المؤقتة النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021 وتسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة.



