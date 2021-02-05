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أخبار العالم

أول تعليق من الأردن على تشكيل السلطة الليبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:04 م
ليبيا
ليبيا
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ميس رضا
‏رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية.

وأعرب ‎الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز عن ترحيب المملكة بهذه الخطوة الإيجابية وتمنياتها للسلطة المؤقتة النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021 وتسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة.

وثمن الفايز جهود الأمم المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية في رعاية العملية السياسية في ليبيا وجهود الأطراف الليبية في تغليب المصلحة الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب الليبي.
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