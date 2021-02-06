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فن

مدير تصوير أجنبي لمسلسل روبي الجديد شقة 6

السبت 06/فبراير/2021 - 12:59 ص
روبي
روبي
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محمد نبيـل
بدأ المخرج محمود كامل تصوير مشاهده في مسلسل "شقة 6" مع روبي أحمد حاتم منذ أيام تمهيد لعرض المسلسل برمضان المقبل على أحد المنصات الإلكترونية،والمسلسل من نوعية مسلسلات ال15 حلقة ويتكون من جزئين.

وضم كامل مؤخرا للمسلسل  مدير تصدير أجنبي، بالإضافة إلى الممثل هاني عادل ليكون ضمن أبطال العمل، ومن المقرر أن يبدأ  عادل تصوير مشاهده خلال الأيام القادمة.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم صلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وغيرهم من الفنانين.

والمسلسل اعتذر عنه أكثر من مخرج لأسباب مختلفة قبل أن يستقر عند محمود كامل، وهو ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب.

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