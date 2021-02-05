سياسي فلسطيني عن قرار "الجنايات الدولية": انتصار للحق

قال المستشار القانوني والمحامي والسياسي الفلسطيني، زيد الايوبي ، إن قرار محكمة الجنايات الدولية ، اليوم ، ببسط ولايتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وبالتالي اقرارها بصلاحيتها بنظر جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني؛ هو انتصار تاريخي للحق الفلسطيني ، وانصافا قضائيا لآلاف الضحايا من ابناء الشعب الفلسطيني الذين ذاقوا الامرين جراء ارهاب الاحتلال الاسرائيلي ، وغطرسته التي لا يمكن لاحد ان يتساهل معها.





وأشار المستشار الايوبي ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان بسط ولاية محكمة الجنايات الدولية على الاراضي الفلسطينية؛ يعني ان المحكمة ستباشر نظر جرائم الاحتلال الإسرائيلي.





وقال أيضا : ومن المتوقع ان تصدر المحكمة بناء على قرارها الجديد، مذكرات جلب وتوقيف لعشرات القادة الاسرائيليين "عسكريين وسياسيين" ستتهمهم المحكمة بالضلوع في ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.



